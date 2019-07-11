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Кусок скалы упал на автобус с туристами в Китае

В ДТП погибли по меньшей мере восемь человек, еще 16 пострадали

ПЕКИН, 11 июля. /ТАСС/. По меньшей мере восемь человек погибли и еще 16 пострадали в четверг в результате ДТП с автобусом в уезде Сунпань (Нгава-Тибетский автономный округ, юго-западная китайская провинция Сычуань). Как сообщили местные власти, во время проезда по горному участку на транспортное средство упал кусок скалы.

Инцидент произошел около 14:05 по местному времени (09:05 мск). В автобусе находились 30 человек, включая водителя. Пострадавшие госпитализированы, характер их травм не указывается.

Полиция начала расследование обстоятельств случившегося. Другие детали не приводятся.

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