В дагестанской газете "Черновик" связали задержание журналиста с давлением на редакцию

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Редакция газеты "Черновик" связывает задержание редактора отдела "Религия" Абдулмумина Гаджиева с давлением на политику издания, сообщил ТАСС по телефону заместитель редактора газеты "Черновик" Магомед Магомедов.

"Мы считаем это дело местью газете и давлением на редакционную политику, либо же желанием закрыть нашу газету", - сказал Магомедов. По его словам, это дело может иметь заказной характер. "Мы считаем так потому, что следствие до сих пор не представило никаких хотя бы косвенных, объективных доказательств, которые хотя бы как-то показывали причастность Гаджиева к тем деяниям, которые ему вменяются", - добавил собеседник агентства.

Председатель Союза журналистов Дагестана Али Камалов сообщил на пресс-конференции в четверг, что журналисты республики и общественность написали письмо в поддержку Гаджиева, под которым подписалось около 70 человек. Они будут требовать снятия обвинений с Гаджиева. "Мы будем законным путем требовать, чтобы сняли все обвинения с Гаджиева, и к "Черновику" чтобы не приставали. А я уверен, что к "Черновику" будут приставать всегда, во все времена", - сказал Камалов.

Ранее на сайте дагестанского издания "Черновик" появилась информация о том, что Гаджиев подозревается в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 205.5 УК РФ ("Организация деятельности террористической организации и участие в деятельности такой организации") и ч. 4 ст. 205.1 УК РФ ("Содействие террористической деятельности"). В середине июня сотрудники следственного управления СК РФ по Дагестану провели обыски в доме Гаджиева, сам он был доставлен в следственные органы и арестован.