Подозреваемый в превышении полномочий врио главы Минприроды Чувашии не отрицает своей вины

ТАСС, 11 июля. Врио министра природных ресурсов и экологии Чувашии Александр Ефремов, которого подозревают в превышении должностных полномочий, не отрицает своей вины. Об этом сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах республики.

"Врио министра при допросе своей вины в содеянном не отрицал", - сказал источник.

На сайте Министерства природных ресурсов и экологии Чувашской Республики говорится, что пост врио министра занимает Александр Ефремов. Информации о его отстранении пока нет.

Ранее следственное управление СК РФ по республике сообщило, что в отношении чиновника возбуждено дело по ч. 1 ст. 286 УК РФ ("Превышение должностных полномочий"). По версии следствия, подозреваемый, находясь в должности заместителя министра природных ресурсов и экологии Чувашской Республики, предоставил коммерческой организации участок для добычи строительного песка и заготовки древесины из категории защитных лесов. Речь идет о лесах, которые предназначены для защиты различных объектов от нежелательных антропогенных или природных воздействий, например, атмосферных осадков и ветров.

В период с марта 2017 по март 2018 года на участке были вырублены лесные насаждения площадью более 3,6 гектара, хотя вырубка в таких лесах запрещена законом. Причиненный государству ущерб превысил 22 млн рублей.