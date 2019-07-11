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Дело в отношении экс-министра Михаила Абызова
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Суды арестовали имущество Абызова на общую сумму более 20,6 млрд рублей

Как отметил адвокат экс-министра по вопросам Открытого правительства, арестовано имущество и денежные средства на сумму, "в разы превышающую ущерб"
Михаил Абызов Гавриил Григоров/ТАСС
Описание
Михаил Абызов
© Гавриил Григоров/ТАСС

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Адвокат обвиняемого в мошенничестве экс-министра по вопросам Открытого правительства Михаила Абызова сообщил, что столичные суды арестовали имущество и денежные средства его подзащитного на общую сумму более 20,629 млрд рублей, передает корреспондент ТАСС из зала суда, где рассматривается ходатайство следователя об аресте акций компаний, принадлежащих Абызову.

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"Уже арестовано имущество и денежные средства на сумму, в разы превышающую ущерб, всего на 20 млрд 629 млн рублей", - сказал адвокат Сергей Дрозда.

Сам Абызов заявил, что он недоумевает от произвола следственных органов. "Сейчас мы имеем арестованное имущество и средств на 20 млрд рублей. Действует закон сильного, я в клетке, поэтому можно делать, что угодно. Следственные органы это и делают", - отметил обвиняемый.

Деятельность более 20 компаний, принадлежащих экс-министру по делам Открытого правительства Михаилу Абызову, обвиняемому по делу о мошенничестве, блокирована из-за ареста их акций и счетов, передает корр. ТАСС из зала суда, где рассматривается ходатайство следователя об аресте акций компаний, принадлежащих обвиняемому.

"В связи с деятельностью следствия счета и акции более двух десятков компаний на сегодняшний день оказались арестованными. Из-за этого их деятельность приостановлена, блокирована", - сказал Абызов в суде.

Ранее сообщалось, что Басманный суд 4 июля удовлетворил ходатайство следственных органов о наложении ареста на денежные средства обвиняемого Абызова в сумме €121 700 000, находящихся на счетах в банке.

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Абызов, Михаил АнатольевичРоссияДело в отношении экс-министра Михаила Абызова
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