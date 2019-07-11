В Орле сотрудница полиции получила два года колонии за халатность

ТАСС, 11 июля. Суд в Орле приговорил к двум годам колонии бывшего участкового Наталью Башкатову, не принявшую мер для защиты от домашнего насилия в отношении 36-летней женщины, которая впоследствии была убита сожителем. Об этом ТАСС сообщил адвокат Сергей Локтев, представлявший в суде интересы отца погибшей.

В пресс-службе суда ТАСС подтвердили данную информацию. "Кроме основного наказания ей назначено дополнительное: Башкатовой запрещено работать в правоохранительных органах, а также занимать должности, связанные с осуществлением функций представителя власти, сроком на 3 года", - пояснили в суде. Отбывать наказание Башкатова будет в колонии-поселения. Ранее прокурор потребовал для экс-полицейского наказание в виде четырех лет лишения свободы.

В ноябре 2016 года старший участковый УМВД по Орлу Башкатова выехала по сигналу к дому, где проживала 36-летняя Яна Савчук. Женщина неоднократно жаловалась на своего сожителя Андрея Бочкова, который систематически избивал ее и угрожал убийством. По версии следствия, сотрудница полиции знала, что Бочков был ранее судим и склонен к насилию. Более того, Башкатова видела, как мужчина в присутствии полицейских и прохожих выражался нецензурными словами, проявлял агрессию к Савчук, оскорблял ее и обещал уничтожить имущество в ее квартире. Башкатова не приняла никаких мер для защиты Савчук и лишь после настоятельных ее требований приняла заявление о преступлении по ст. 119 УК РФ ("Угроза убийством"), оформив это протоколом принятия устного заявления.

При этом Башкатова заявила Савчук: "Если вас убьют, мы обязательно выедем, труп опишем, не переживайте". Впоследствии запись ее беседы с потерпевшей попала в интернет и вызвала широкий общественный резонанс. Через пять минут после отъезда участкового Бочков забил сожительницу до смерти. В мае 2017 суд приговорил его к 13 годам лишения свободы.

После этого Башкатова была уволена из полиции, в отношении нее было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 293 УК РФ ("Халатность, повлекшая за собой смерть человека"). Свою вину она не признала. В 2014 году руководство УМВД по Орлу признавало ее лучшим участковым города.