Житель Чебоксар приговорен к 15 годам колонии за убийство жены

ТАСС, 11 июля. Суд приговорил жителя Чебоксар к 15 годам колонии особого режима за убийство жены, тело которой он спрятал в чемодане и закопал. Об этом говорится в сообщении следственного управления СК РФ по Чувашской Республике, распространенном.

"Житель города Чебоксары признан виновным <…> по ч. 3 ст. 158 УК РФ ("Кража"), ч. 2 ст. 325 УК РФ ("Похищение паспорта") и ч. 1 ст. 105 УК РФ ("Убийство"). Ему назначено наказание в виде 15 лет лишения свободы с отбыванием в колонии особого режима с последующим ограничением свободы на срок 2 года. <…> Приговором суда в пользу каждого из родителей убитой и ее детей с осужденного взыскана компенсация морального вреда в размере 1 млн рублей", - отмечается в сообщении.

По материалам дела, 9 сентября 2018 года в правоохранительные органы обратился мужчина с заявлением о внезапном исчезновении своей 37-летней дочери, проживавшей в городе Чебоксары с мужем и двумя малолетними детьми. При просмотре видеозаписей с камер наружного наблюдения, установленных во дворе дома, где проживала пропавшая без вести, было установлено, что мужчина, похожий на ее супруга, 8 сентября 2018 года вынес из подъезда большую сумку и уложил ее в такси. Муж пропавшей был доставлен в отдел полиции, он признался в убийстве жены и указал место, где спрятал тело.

По данным следствия, в состоянии алкогольного опьянения в своей квартире он накинул жене на шею бельевую веревку и задушил. После этого он поместил тело в дорожный чемодан, отвез его на такси до автомобильного кольца в районе Чебоксарского залива, затем отнес до лесопосадки и закопал. После этого мужчина забрал золотые украшения, сотовый телефон и паспорт жены. Общая сумма материального ущерба превысила 480 тыс. рублей. В 1998 году он уже был приговорен к 14 годам лишения свободы за убийство двух человек, в том числе женщины, которых задушил.

Юрист Андрей Сучков, который представлял в ходе процесса интересы родственников убитых, сообщил ТАСС, что его доверители недовольны приговором. "С нашей точки зрения, в действиях Ануфриева (осужденный - прим. ТАСС) был корыстный мотив. Также мы требовали, чтобы дело рассматривалось по ст. 105 ч. 2 ("Убийство с особой жестокостью")", - сказал он. Собеседник агентства добавил, что видит в действиях осужденного и признаки мошенничества. "В итоге по статье о мошенничестве суд Ануфриева оправдал и признал его виновным лишь по ст. 105 ч. 1. Так что мы ждем полного текста приговора и будем его обжаловать", - уточнил он.