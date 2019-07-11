Самовольно покинувших исправительный центр под Белгородом осужденных объявили в розыск

КУРСК, 11 июля. /ТАСС/. Двое осужденных к принудительным работам, которые самовольно покинули исправительный центр рядом с ИК № 4 в Белгородской области, объявлены в федеральный розыск. Об этом ТАСС в четверг сообщили в пресс-службе управления ФСИН по региону.

"Объявлены в федеральный розыск [двое осужденных к принудительным работам]", - сказала собеседница агентства.

Ранее в эту колонию были доставлены для отбытия наказания футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев.

По данным регионального управления ФСИН, 10 июля в первой половине дня двое осужденных к принудительным работам (они не являются заключенными и самостоятельно ходят на работу) самовольно покинули расположение участка (функционирующего как исправительный центр рядом с колонией). Их действия квалифицируются как уклонение от отбывания наказания в виде принудительных работ и не являются побегом из мест лишения свободы.