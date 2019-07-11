Суд арестовал акции компаний Абызова общим номиналом в 10,8 млрд рублей

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Преображенский суд Москвы наложил арест на более чем 118 млн акций различных компаний, в том числе АО "Электромагистраль" и АО "Региональные электрические сети", принадлежащие экс-министру по делам Открытого правительства Михаилу Абызову, обвиняемому по делу о мошенничестве, общей номинальной стоимостью более 10 млрд 818 млн рублей, передает корреспондент ТАСС.

"Удовлетворить ходатайство следствия о наложении ареста на имущество компаний в виде акций, принадлежащих Абызову", - огласил постановление судья Андрей Кузнецов.

Как следует из постановления, суд наложил арест на более чем 118 млн акций общей номинальной стоимостью в 10 млрд 818 млн 331 тыс. рублей.

Позиции сторон

Следователь в ходе судебного заседания просил наложить арест на акции ряда компаний. "Ходатайствую о наложении ареста на акции компаний, принадлежащих Абызову", - сказал он. Из ходатайства следует, что речь идет об акциях компаний АО "Электромагистраль" и АО "Региональные электрические сети", входящих в ООО "Депозитарные и корпоративные технологии" в количестве 107 млн 933 тыс. 326 акций номинальной стоимостью 100 рублей, всего общей номинальной стоимостью в 10 млрд 793 млн 332 тыс.

Также в ходатайстве указано, что следствие просит наложить арест на акции АО "Ру-ком инвест" и ЗАО "Межрегионтоп", которые учитываются на счетах компании АО "Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т." в количестве 9 млн 999 тыс. номинальной стоимостью 1 рубль и 150 тыс. акций номинальной стоимостью 100 рублей, всего на общую номинальную стоимость 24 млн 999 тыс. рублей.

Сам Абызов заявил, что по логике следователя можно арестовать любое имущество. "Я делал все от меня зависящее, чтобы создать благоприятную экономическую обстановку. Сейчас мы имеем арестованное имущество и средства на 20 млрд рублей, мне они принадлежат или сторонним компаниям, я пока не знаю. Но что это за логика? Кто-то где-то что-то посчитал и арестовали имущество компаний, которые мне даже не принадлежат", - сказал обвиняемый.