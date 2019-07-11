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Дело сестер Хачатурян
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Источник: СК возбудил дело в отношении отца сестер Хачатурян

Оно связано с действиями сексуального характера
Одна из сестер Крестина Хачатурян Сергей Карпухин/ТАСС
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Одна из сестер Крестина Хачатурян
© Сергей Карпухин/ТАСС

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. СК РФ возбудил уголовное дело в отношении отца трех сестер Хачатурян, обвиняемых в его убийстве, оно связано с действиями сексуального характера. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"Следственная группа СК России выделила в отдельное производство материалы в отношении Михаила Хачатуряна по факту совершения им преступлений в отношении своих дочерей. По мнению следствия, его действия должны быть квалифицированы по ст. 117, 132, 133 УК РФ (истязания, насильственные действия сексуального характера, понуждения к действиям сексуального характера)", - сказал собеседник агентства.

Сестры обвиняются в убийстве своего отца, 57-летнего Михаила Хачатуряна. Его тело с множественными колото-резаными ранениями было обнаружено 27 июля 2018 года в доме на Алтуфьевском шоссе в Москве. На допросе девушки признали вину и пояснили, что у них сложились неприязненные отношения с отцом, так как он на протяжении длительного времени причинял им моральные и физические страдания. Посмертная психолого-психиатрическая экспертиза позднее установила, что у Хачатуряна были расстройства личности, а у старшей сестры эксперты выявили расстройства психики на почве домогательств и издевательств со стороны отца.

Второго августа прошлого года Останкинский суд Москвы арестовал их. 27 сентября Басманный суд изменил им меру пресечения с заключения под стражу на запрет определенных действий, они были освобождены в зале суда.

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РоссияДело сестер Хачатурян
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