Пожар в зданиях рядом с центральным рынком в Перми потушен

ПЕРМЬ, 11 июля. /ТАСС/. Сотрудники МЧС полностью потушили пожар в зданиях рядом с центральным рынком в Перми. Об этом ТАСС сообщила пресс-служба регионального управления ведомства.

"Пожар ликвидировали полностью", - сказала собеседница агентства.

Сообщение о пожаре в здании на улице Эпроновской рядом с Центральным колхозным рынком в Перми поступило в 17:48 по местному времени (15:48 мск). Как видно из опубликованных в соцсетях видео очевидцев, над территорией поднимался густой черный дым, пожар затронул несколько зданий, большинство из которых находятся под одной кровлей, в них располагаются хостел, торговые точки, кафе и другие объекты.

Площадь возгорания составила 300 кв. метров, погибших и пострадавших нет, причины устанавливаются, ущерб от пожара предстоит посчитать. Как сообщал журналистам заместитель начальника ГУ МЧС России по Пермскому краю Денис Поздеев, из строений вынесли пять газовых баллонов, при этом "внутри произошла вспышка одного или двух баллонов, что способствовало распространению огня". По его словам, тушением занимались около 30 человек.