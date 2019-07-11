СК возбудил еще одно уголовное дело по факту гибели жительницы ДНР в результате обстрела

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Следственный комитет РФ возбудил в четверг уголовное дело по факту артиллерийского обстрела украинскими военнослужащими жилых районов ДНР, в результате чего погибла пожилая женщина. Об этом ТАСС сообщила в четверг официальный представитель СК Светлана Петренко.

"По данным следствия, 11 июля украинские силовики провели очередной артиллерийский обстрел объектов жилых районов в Горловке. В результате этого погибла 69-летняя мирная жительница, находившаяся в своей квартире, - сообщила Петренко. - Главным следственным управлением СК России по данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 356 УК РФ ("Применение запрещенных средств и методов ведения войны")".

По ее словам, своими действиями военнослужащие Вооруженных сил и Национальной гвардии Украины и вышестоящие должностные лица украинского Минобороны, отдающие заведомо преступные приказы, систематически нарушают протокол о прекращении применения оружия на юго-востоке Украины и меморандум к нему, а также нормы международного гуманитарного права, в частности Женевскую конвенцию о защите гражданского населения во время войны и дополнительный протокол к ней.

Петренко отметила, что СК продолжает документировать факты преступного поведения украинских военнослужащих в отношении гражданского населения, не участвующего в конфликте.

Ранее в четверг в Следственном комитете РФ сообщили о возбуждении четырех уголовных дел по фактам артобстрелов жителей ДНР с 28 июня по 6 июля и съемочной группы телеканала "Звезда" 7 июля. В результате обстрелов пострадали четыре мирных жителя, журналисты успели укрыться в безопасном месте и не пострадали.