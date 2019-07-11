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СМИ: лайнер Air Canada попал в турбулентность, 35 человек пострадали

Пассажиров разместили в гостинице, они вылетят в Австралию в ближайшее время

ОТТАВА, 11 июля. /ТАСС/. Не менее 35 человек пострадали в результате попадания в зону турбулентности лайнера канадской авиакомпания Air Canada, сообщил в четверг телеканал CBS

Boeing 777-200 следовал из Торонто в Сидней с остановкой на дозаправку в Ванкувере. После вылета из Канады самолет попал в зону турбулентности и вынуждено приземлился в аэропорту Гонолулу (Гавайи, США). На борту лайнера находились 269 пассажиров и 15 членов экипажа. 35 человек получили незначительные травмы.

В настоящее время пассажиров разместили в гостинице. Они вылетят в Австралию в ближайшее время.

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