ОНК: замглавы ПФР признал вину в получении взятки и подал в отставку

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Заместитель руководителя Пенсионного фонда России (ПФР) Алексей Иванов подал в отставку с занимаемой должности, он признал вину в получении взятки. Об этом ТАСС в четверг сообщил ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Иван Мельников.

"Иванов подал в отставку и признал вину в получении взятки в значительном размере (ст. 290 ч. 2 УК РФ) Сейчас он находится в изоляторе временного содержания на северо-востоке Москвы", - сказал он, не сообщив другой информации об уголовном деле.

По словам Мельникова, жалоб на условия содержания у Иванова нет.

В пресс-службе ПФР ТАСС сообщили, что не владеют данными о том, что замглавы организации подал в отставку. "У нас пока нет такой информации", - сказал собеседник агентства.

Ранее источник в правоохранительных органах сообщил ТАСС, что Иванов доставлен на допрос в Следственный комитет по делу о взятке.