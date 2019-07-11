Четыре человека погибли в ДТП в Нижегородской области

ТАСС, 11 июля. Четыре человека погибли в четверг вечером при столкновении легкового автомобиля с фурой в Нижегородской области, сообщили журналистам в пресс-службе регионального главка МВД.

ДТП произошло около 21:30 мск в Навашинском районе на автодороге Навашино - Муром.

"По предварительной информации, водитель отечественного автомобиля выехал на полосу встречного движения, не справился с управлением и столкнулся с фурой. В результате ДТП водитель и три пассажира легкового автомобиля получили травмы, несовместимые в жизнью", - рассказали в пресс-службе.