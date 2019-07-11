Число госпитализированных из-за инфекции в интернате в Хабаровском крае увеличилось до 21

ХАБАРОВСК, 12 июля. /ТАСС/. Количество госпитализированных после вспышки кишечной инфекции в психоневрологическом интернате в Эльбане в Хабаровском крае увеличилось до 21. Об этом ТАСС сообщили в пятницу в Амурской центральной районной больнице, куда привезли пациентов интерната.

Ранее сообщалось, что в больницу были доставлены 19 человек.

"Привезли еще двух человек. Они получают соответствующее лечение", - сказал сотрудник больницы. По его словам, состояние большинства госпитализированных ближе к удовлетворительному, люди идут на поправку. Три человека находятся в состоянии средней степени тяжести.

В психоневрологическом интернате агентству сообщили, что, по данным на утро пятницы, заболевшими числятся 200 человек. На месте развернули инфекционный стационар. "Все в нормальном состоянии, все улучшается", - сказал сотрудник интерната.

Вспышка кишечной инфекции в Эльбанском психоневрологическом интернате произошла 10 июля. Министерство здравоохранения Хабаровского края сообщало, что сотрудники интерната обратились за помощью врачей несвоевременно, что повлекло ухудшение состояния пациентов. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

Эльбанский психоневрологический интернат предназначен для проживания граждан пожилого возраста, а также граждан, страдающих психическими расстройствами, и инвалидов от 18 лет. Там постоянно находятся 456 человек.