Экономический ущерб от летних наводнений в Китае составил порядка $7,7 млрд

ШАНХАЙ, 12 июля. /ТАСС/. Вызванные проливными дождями наводнения с начала лета нанесли Китаю ущерб на сумму порядка 53,4 млрд юаней (около $7,7 млрд). Такие данные Министерства по чрезвычайным ситуациям КНР приводит в пятницу агентство "Синьхуа".

С начала сезона дождей экстренными службами из наиболее пострадавших районов были эвакуированы около 1,3 млн человек, еще свыше 580 тыс. жителей нуждаются в экстренной помощи. От наводнений по всей стране в той или иной степени пострадали порядка 19,91 млн человек. Ударом стихии было разрушено 34 тыс. жилых строений, нанесен ущерб сельскохозяйственным культурам на площади свыше 1,76 млн га.

От наводнений страдает целый ряд регионов Центрального, Восточного, Южного и Юго-Западного Китая. Самый большой ущерб ливни нанесли провинциям Чжэцзян, Цзянси, Хунань, Сычуань, Гуйчжоу, Гуанси-Чжуанскому автономному району, а также городу центрального подчинения Чунцин.