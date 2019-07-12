После ДТП на Лихоборской набережной в Москве возбуждено уголовное дело

МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Уголовное дело было возбуждено после автоаварии, которая повлекла за собой гибель двух человек на Лихобоской набережной на севере Москвы. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе управления столичной полиции.

"11 июля в 22:16 по адресу: Лихоборская наб., д. 4, корп. 1, водитель машины Lada Priora не справился с управлением и столкнулся со следовавшим в попутном направлении грузовиком Scania. В результате погибли двое пассажиров легкового автомобиля 1987 и 1994 годов рождения", - рассказал представитель полиции.

Там добавили, что еще двое человек, ехавших в Lada Priora, госпитализированы, причем один из них находится в тяжелом состоянии.

"Возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 264 УК РФ (Нарушение правил эксплуатации транспортных средств, повлекшее за собой смерть двух и более лиц)", - уточнили в полиции.