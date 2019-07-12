С банковских счетов пенсионера в Москве похитили 4,5 млн рублей

МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Неизвестные похитили с нескольких банковских счетов московского пенсионера 4,5 млн рублей. Об этом ТАСС в пятницу сообщили в пресс-службе столичной полиции.

"В правоохранительные органы обратился мужчина 1945 года рождения и сообщил о пропаже средств с его банковских счетов", - сказали в пресс-службе. - Было установлено, что ранее заявителю позвонил неизвестный, представившийся сотрудником службы безопасности банка. Он узнал коды доступа, после чего с расчетных счетов, открытых и обслуживаемых в банке, расположенном по адресу: Москва, Рождественский бульвар, дом 5/7, были похищены 4,5 млн рублей".

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 158 УК РФ ("Кража в особо крупном размере").