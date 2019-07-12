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Первый замначальника СКЖД задержан по подозрению в получении крупной взятки

Размер взятки составил более 1,5 млн рублей

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 12 июля. /ТАСС/. Первый заместитель начальника Северо-Кавказской железной дороги (СКЖД) подозревается в получении взятки в особо крупном размере. Об этом в пятницу журналистам сообщили в пресс-службе Южного управления на транспорте Следственного комитета России.

"В рамках расследования ранее возбужденного уголовного дела 11 июля следователями совместно с оперативными подразделениями УФСБ России по Ростовской области по подозрению в получении взятки в особо крупном размере задержан первый заместитель начальника Северо-Кавказской железной дороги - филиала ОАО "РЖД", - говорится в сообщении.

В доме задержанного и его служебном кабинете прошли обыски, добавили в СК.

По данным следствия, первый заместитель СКЖД и заместитель начальника управления по оперативной работе Кавказского района "получили взятку в виде денежных средств в сумме более 1,5 млн рублей от представителя коммерческой организации за обеспечение беспрепятственного продвижения поездов указанной организации".

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