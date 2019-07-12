В Астраханской области три человека погибли при пожаре в частном доме

АСТРАХАНЬ, 12 июля. /ТАСС/. Следственные органы проводят проверку по факту гибели троих человек на пожаре, который произошел в ночь на пятницу в частном доме в Харабалинском районе Астраханской области. Предварительная причина возгорания - неосторожное обращение с огнем, сообщили в пятницу журналистам в пресс-службе следственного управления СК РФ по региону.

"По предварительным данным, в ночь на 12 июля 2019 года произошел пожар в частном доме в селе Тамбовка Харабалинского района Астраханской области. После локализации пожара обнаружены тела троих мужчин 1951, 1973 и 1975 годов рождения, в том числе двух родных братьев. Еще один из братьев погибших доставлен в медицинское учреждение", - сказали в пресс-службе.

Незадолго до трагедии компания распивала спиртное. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.