Судья погибла в центре Волгограда после падения с многоэтажки

ВОЛГОГРАД, 12 июля. /ТАСС/. Федеральный судья Волжского городского суда Волгоградской области Татьяна Секерина погибла в четверг в центре Волгограда. Ее тело обнаружили после падения возле высотного здания, сообщил в пятницу ТАСС пресс-секретарь Волгоградского областного суда Александр Тюменцев.

"Погибшая - Татьяна Секерина 1971 года рождения, с 2004 года по настоящее время она работала федеральным судьей Волжского городского суда", - сказал Тюменцев.

В пресс-службе следственного управления СК по региону ТАСС сообщили, что по факту смерти женщины следователи проводят проверку, представитель ведомства не уточнила подробности происшествия.