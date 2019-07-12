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В Туве автомобиль опрокинулся в реку. Погибли 10 человек

Как сообщили в МВД республики, среди погибших шестеро несовершеннолетних
Описание
© Валерий Шарифулин/ТАСС

ТАСС, 12 июля. Десять человек, включая шестерых несовершеннолетних, погибли при опрокидывании автомобиля УАЗ в реку в Туве, сообщается в пятницу на сайте регионального УМВД.

"В 08:55 в дежурную часть отдела полиции №1 села Тээли поступило телефонное сообщение от местного жителя о том, что на территории Бай-Тайгинского района при попытке пересечения реки Шуй вброд опрокинулась автомашина УАЗ. На месте происшествия с признаками утопления обнаружены тела десяти погибших, шесть из которых несовершеннолетние", - говорится в сообщении.

Сотрудники полиции устанавливают точное количество людей, находившихся в транспортном средстве. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа.

По данным МЧС, автомобиль выехал из села Тээли в отдаленном Бай-Тайгинском районе. "В целях оказания помощи в Бай-Тайгинский район выехала оперативная группа Центра управления в кризисных ситуациях. В Главном управлении МЧС России по Республике Тыва организована работа оперативного штаба", - отмечается в сообщении ведомства.

В новость были внесены изменения (10:02 мск) - добавлены подробности.

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