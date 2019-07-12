СК возбудил дело на мэра Иркутского района, подозреваемого в злоупотреблении полномочиями

ТАСС, 12 июля. СУ СКР по Иркутской области возбудило уголовное дело в отношении главы Нижнеудинского района Сергея Худоногова. По версии следствия, во время паводка коммунальные службы в первую очередь ликвидировали последствия стихийного бедствия в его коттедже, сообщила в пятницу пресс-служба ведомства.
"Следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации по Иркутской области возбуждено уголовное дело в отношении мэра муниципального образования "Нижнеудинский район" Сергея Худоногова, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями, совершенное из личной заинтересованности, повлекшее существенное нарушение прав и законных интересов граждан и организаций)", - говорится в сообщении.