СК возбудил дело на мэра Иркутского района, подозреваемого в злоупотреблении полномочиями

ТАСС, 12 июля. СУ СКР по Иркутской области возбудило уголовное дело в отношении главы Нижнеудинского района Сергея Худоногова. По версии следствия, во время паводка коммунальные службы в первую очередь ликвидировали последствия стихийного бедствия в его коттедже, сообщила в пятницу пресс-служба ведомства.