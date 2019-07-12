Восьмилетнего ребенка в Петербурге покусала мать

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 12 июля. /ТАСС/. Восьмилетняя девочка в Санкт-Петербурге попала в больницу после того, как ее покусала мать. Об этом сообщили в пятницу журналистам в управлении МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

По данным ведомства, девочка была госпитализирована в четверг. "В полицию Калининского района поступило сообщение из медицинского учреждения, в котором сообщалось о госпитализации со следами укусов из дома номер 9 по Тихорецкому проспекту восьмилетней девочки. Со слов потерпевшей, телесные повреждения ей нанесла мать", - говорится в распространенном ведомством сообщении.

В настоящее время полиция проводит проверку, устанавливаются все обстоятельства инцидента.