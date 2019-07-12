Два человека погибли в ДТП на трассе в Оренбургской области

ТАСС, 12 июля. Два человека погибли и один пострадал при столкновении двух автомобилей на трассе Р-239 в Соль-Илецком городском округе Оренбургской области, говорится в пятницу в сообщении, распространенном пресс-службой областного МЧС.

"Сегодня в 4:51 по местному времени (2:51 мск) поступило сообщение о ДТП с участием двух легковых автомобилей на трассе Р-239 в районе села Елшанка Соль-Илецкого городского округа. В результате ДТП погибло два человека - женщина и мужчина, подросток 2001 года рождения госпитализирован", - говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что столкнулись два автомобиля LADA Granta, в которых находилось три человека.