Метеорологи США прогнозируют усиление тропического шторма "Барри" до урагана

ТАСС, 12 июля. Тропический шторм "Барри", сформировавшийся в четверг в Мексиканском заливе, усилится до урагана в ночь на субботу. Об этом сообщил в пятницу Национальный центр по наблюдению за ураганами США.

"Стихия достигнет центрального или юго-восточного побережья Луизианы в пятницу вечером или утром в субботу, а в воскресенье переместится вглубь долины Миссисипи, - говорится в сообщении. - Опасный штормовой ветер и проливные дожди ожидаются в районе северного побережья Мексиканского залива".

Согласно последним оценкам, скорость ветра в эпицентре атмосферного явления составляет около 23,6 м/с. Как ожидается, она продолжит увеличиваться в ближайшие сутки.

Тропический шторм "Барри" сформировался в четверг в Мексиканском заливе недалеко от побережья штатов Луизиана и Миссисипи. На всей территории Луизианы введен режим чрезвычайной ситуации. В ряде прибрежных округов объявлена эвакуация.

Сезон ураганов обычно продолжается в Атлантике полгода - с 1 июня по 30 ноября. Атмосферное явление классифицируется как тропический шторм и получает собственное имя, если скорость ветра в его пределах достигает около 17,5 м/с. При скорости ветра 33 м/с и более шторм становится ураганом.