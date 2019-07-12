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В Челябинской области молния убила купавшуюся в озере женщину

Электрический разряд попал в золотую цепочку

ЧЕЛЯБИНСК, 12 июля. /ТАСС/. Купавшаяся в озере Шантрапай в Челябинской области женщина погибла от удара молнии во время грозы, сообщил ТАСС в пятницу следователь Коркинского следственного отдела СУ СК России Роман Смирнов.

"Проводится доследственная проверка по факту гибели женщины на озере Шантрапай в Еткульском районе Челябинской области. Погибшая была в воде во время грозы. Молния ударила ей в золотую цепочку", - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что, по данным судмедэксперта, причиной смерти стало поражение электрическим током.

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