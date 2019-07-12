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СМИ: 12 человек погибли в ДТП с автобусом на северо-западе Пакистана

По данным Geo TV, трое детей госпитализированы с травмами

ТАСС, 12 июля. По меньшей мере 12 человек погибли, трое получили травмы в ДТП в провинции Хайбер-Пахтунхва на северо-западе Пакистана после того как пассажирский автобус съехал в ущелье. Об этом в пятницу сообщил телеканал Geo TV.

По данным местных властей, инцидент произошел в округе Верхний Кохистан. При ДТП выжили трое детей, они доставлены в ближайшую больницу. Органы правопорядка устанавливают причину инцидента.

11 июля не менее 13 человек погибли, десятки получили ранения в результате ДТП с участием автобуса в провинции Пенджаб на севере-востоке Пакистана.

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