Пограничники спасли потерпевших бедствие в Баренцевом море рыбаков с девочкой-подростком

МУРМАНСК, 12 июля. /ТАСС/. Сотрудники Пограничного управления ФСБ России по западному арктическому району спасли двух рыбаков с 16-летней девочкой, лодку с которыми выбросило на камни на необитаемом побережье. Об этом сообщает пресс-служба погрануправления в распространенном в пятницу пресс-релизе.

"Люди не смогли справиться с управлением, и в связи с ухудшением погодных условий их моторную лодку вынесло на берег", - сообщает ведомство.

Сигнал о ЧП пограничники получили от Единой диспетчерской службы города Александровска. Командир находившегося недалеко от места происшествия пограничного сторожевого корабля "Бдительный" принял решение отправиться на помощь. К мысу Выевьнаволок с борта сторожевика была направлена осмотровая группа на быстроходном катере. Несмотря на волнение моря в три балла, моряки-пограничники успешно высадились на берег и начали поиск рыбаков. Их обнаружили в нежилом строении на берегу бухты Малая Калиновая.

Как выяснилось, житель Мурманска с 16-летней дочкой и знакомым отправился на рыбалку к полуострову Рыбачий. Спустя некоторое время у моторной лодки отказал двигатель, ее начало сносить к берегу на камни. Люди пытались грести веслами, но одно весло сломалось. Тогда отец с дочкой прыгнул в воду, а лодку со вторым рыбаком вынесло на камни. По счастливому стечению обстоятельств никто из них не пострадал.

После обнаружения людей пограничники сняли с мели лодку и вместе со спасенными прогрузились на корабль. Спасенных на борту осмотрел врач - медпомощь им не потребовалась. Затем рыбаков отвезли к поселку, откуда они вышли в море.

Как отмечает пограничное управление, в прошлом году пограничники успешно провели девять поисково-спасательных операций, в результате которых спасли 18 человек.