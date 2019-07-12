Энергоблок № 4 Белоярской АЭС отключен от сети после срабатывания защитного механизма

ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 июля. /ТАСС/. Белоярская атомная электростанция отключила от сети энергоблок № 4 после срабатывания автоматического защитного механизма. Об этом в пятницу сообщили в пресс-службе предприятия.

"12 июля 2019 года в 02:51 местного времени (00:51 мск) действием защиты электрического генератора отключен от сети энергоблок № 4 Белоярской АЭС. Выработка электроэнергии энергоблоком № 4 будет возобновлена после установления и устранения причин отключения электрического генератора", - говорится в сообщении.

Отключение не отразилось на энергоснабжении потребителей, сказали ТАСС в управлении информации и общественных связей БАЭС.

"Системный оператор перераспределит электричество по сети равномерно. Никаких перебоев с электричеством для потребителей и самой АЭС нет. Мы работаем в единой энергосистеме", - отметили в управлении.

БН-800 относится к реакторам замкнутого цикла, эксплуатация которого позволит минимизировать радиоактивные отходы и расширить топливную базу атомной энергетики. Новый энергоблок был запущен 10 декабря 2015 года.

Белоярская АЭС введена в эксплуатацию в апреле 1964 года. Первые энергоблоки АЭС с реакторами на тепловых нейтронах АМБ-100 и АМБ-200 остановлены в связи с выработкой ресурса. В эксплуатации находятся энергоблоки с реакторами на быстрых нейтронах БН-600 (с 1980 года) и БН-800 (с 2015 года).