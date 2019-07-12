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Падение автомобиля в реку в Туве
Обновлено 

По факту падения машины в реку в Туве возбуждено уголовное дело

В результате происшествия погибли десять человек

ТАСС, 12 июля. Следственные органы по Республике Тыва возбудили уголовное дело по факту смерти десяти человек в результате опрокидывания автомобиля УАЗ в реку, сообщается на сайте Следственного комитета РФ.

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"Сегодня в правоохранительные органы Бай-Тайгинского района Республики Тыва от местных жителей поступила информация об обнаружении тел 10 граждан, в том числе шести несовершеннолетних, предположительно, с признаками утопления в воде. По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Республике Тыва возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшего по неосторожности смерть двух и более лиц)", - говорится в сообщении.

Предположительно, люди на автомашине пытались пересечь реку Шуй вброд, в результате чего машина опрокинулась. На место происшествия на вертолете и специальном автомобильном транспорте отправилась следственно-оперативная группа. По прибытии на место следователи установят обстоятельства произошедшего. Ход расследования уголовного дела взят на контроль в Центральном аппарате Следственного комитета России. 

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РоссияТываПадение автомобиля в реку в Туве
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