В Приморье 15 детей доставлены из летнего лагеря в больницу с кишечным заболеванием

ВЛАДИВОСТОК, 12 июля. /ТАСС/. Вспышка кишечной инфекции произошла в летнем лагере "Юнга" в Приморье, сообщил ТАСС в пятницу представитель департамента здравоохранения Приморского края. Всего в больницу доставлены 15 детей.

"По данным Роспотребнадзора, 15 детей от 12 до 14 лет были доставлены в краевую детскую инфекционную больницу из летнего лагеря "Юнга". Пока точного диагноза нет, предварительно, это кишечная инфекция. Взяты необходимые анализы", - сказал представитель департамента.

Он отметил, что состояние у всех близко к удовлетворительному. Только у двух детей зафиксирована высокая температура.

Это уже второй за неделю случай массового заболевания детей в летнем лагере в Приморье. Во вторник 9 июля стало известно о вспышке гастроэнтерита в летнем лагере "Юный рыбак" в Лазовском районе. Следственный комитет возбудил уголовное дело по этому факту. По данным следователей, за медицинской помощью обратились 67 детей, однако, по данным Роспотребнадзора, диагноз подтвердился лишь у 20 детей.