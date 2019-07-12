Правоохранители изъяли более 70 единиц оружия и порох из квартиры в Москве

МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Полицейские совместно с сотрудниками ФСБ и Росгвардии изъяли свыше 70 единиц огнестрельного оружия и около 1500 единиц боеприпасов из квартиры в Москве. Об этом ТАСС сообщили в пятницу в пресс-службе столичного Главного управления Федеральной службе войск национальной гвардии.

"В ходе оперативно-разыскных мероприятий было установлено, что мужчина сбывает взрывчатые вещества и при этом является коллекционером гражданского оружия. По версии следствия, злоумышленник, воспользовавшись соответствующим разрешением на право приобретения и хранения оружия и боеприпасов к нему, приобретал порох для самостоятельного снаряжения патронов, после чего незаконным образом сбывал его неизвестным лицам", - рассказали в ведомстве.

Во время обыска по месту жительства подозреваемого была обнаружена принадлежащая ему коллекция гражданского оружия. Согласно действующему законодательству, гражданское оружие может приобрести любой российский гражданин при наличии соответствующего разрешения. Кроме того, в квартире нашли около 1,5 тыс. боеприпасов и порох.

"Изъято более 70 единиц огнестрельного оружия и около 1500 единиц боеприпасов и составных частей для их самостоятельного снаряжения, а также порох", - сказали в Росгвардии.

За нарушение законодательства в сфере оборота оружия в отношении 36-летнего москвича возбуждено уголовное дело. Также подозреваемый лишился принадлежащей ему коллекции гражданского оружия.