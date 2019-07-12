Суд вынес приговор семи сторонникам ИГ, пытавшимся устроить крушение "Сапсана"

МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Московский окружной военный суд (МОВС) приговорил к срокам заключения от 15 лет до 21 года семерых сторонников запрещенной в РФ международной террористической организации "Исламское государство" (ИГ), пытавшихся устроить крушение поезда "Сапсан" в 2017 году, передает из суда корреспондент ТАСС.

Пять лет после халифата: что стало с "Исламским государством"

"Признать виновными и приговорить подсудимых к срокам от 15 до 21 года лишения свободы", - сказал судья, отметив, что осужденные будут отбывать наказание в колониях строгого и особого режимов.

Согласно обвинительному заключению, "семеро проживавших в Санкт-Петербурге уроженцев Таджикистана объединились весной 2017 года для осуществления терактов, запланировав диверсию на пути следования скоростного поезда "Сапсан" в знак протеста против проведения российскими вооруженными силами операции в Сирии". По данным следствия, они планировали устроить крушение поезда и затем разместить в интернете обращение с требованием о выводе войск из Сирии.

На скамье подсудимых находились Фахраджон Нозимов (20 лет колонии строгого режима), Джумахон Баймонов (21 год колонии особого режима), Абдулгафур Раупов (16 лет колонии строгого режима), Мухамеди Бобоюров (15,5 года колонии строгого режима), Сухраджон Нозимов (16 лет колонии строгого режима), Амраджон Раупов (21 год колонии строгого режима) и Фарход Наджбудинов (15 лет колонии строгого режима). Согласно материалам дела, в июле 2017 года они прикрепили железнодорожный башмак к пути, планируя сход поезда с рельсов и его столкновение со встречным составом. В результате поезд протаранил препятствие, не сойдя с рельсов, но были повреждены пять вагонов. Ущерб, причиненный РЖД, составил 55 млн рублей. После неудавшегося теракта на железной дороге группировка, как установило следствие, планировала совершить взрыв. Личности членов группировки были установлены при расследовании инцидента на железной дороге, они были задержаны, не успев реализовать новые теракты.

Подсудимым было предъявлено обвинение в подготовке и совершении теракта, а также в хранении оружия. Один из фигурантов дела признал вину в полном объеме, еще один признал вину в хранении оружия, остальные отвергли обвинения.

В новость были внесены изменения (12:28 мск) — приводятся сроки лишения свободы для каждого из подсудимых.