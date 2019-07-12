CBS: жителей острова Мауи на Гавайях эвакуируют из-за пожара

ТАСС, 12 июля. Власти острова Мауи (штат Гавайи) начали эвакуацию нескольких тысяч жителей из-за пожара, охватившего центральную часть острова. Об этом в пятницу сообщил телеканал CBS.
Пожар начался в четверг утром. Как отмечает телеканал CNN, на вечерней пресс-конференции мэр острова Майк Викторино заявил, что взять огонь под контроль еще не удалось. В настоящее время пожаром охвачена площадь примерно в 12 кв. км.
CBS отмечает, что речь идет о низовом лесном пожаре.
Несколько авиарейсов, направлявшихся в главный аэропорт острова в городе Кахалуи, направлены в другие воздушные гавани, так как огонь затрудняет доступ к аэропорту. При этом местная авиакомпания Hawaiian Airlines информировала, что в настоящее время ее самолеты летают по расписанию, однако попросила пассажиров проверять статус своих рейсов, так как ситуация может измениться.