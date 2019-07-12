Переправа через реку в Туве, где перевернулся автомобиль, велась в необорудованном месте

МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Переправа через реку в Туве, где перевернулся автомобиль УАЗ и погибли люди, велась в необорудованном для этого месте. Об этом ТАСС сообщили в ГИБДД РФ.

"В перевернувшимся "УАЗ-2206" находилось 12 человек. В результате происшествия 9 человек погибло, из них 7 несовершеннолетних. Кроме того, два человека спасены, один человек до сих пор не найден. Переправа осуществлялась в необорудованном месте", - сказали в Госавтоинспекции.

Ранее сообщалось, что спасатели нашли тела десяти человек, утонувших в автомобиле, который упал в реку Шуй в Туве. Об этом ТАСС сообщила родственница погибших, бывший заместитель председателя администрации Бай-Тайгинского района республики Нелли Идам. Следственным комитетом Российской Федерации по Республике Тыва возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшего по неосторожности смерть двух и более лиц)".