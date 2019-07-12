СМИ: полиция Таиланда задержала двух россиянок по подозрению в мошенничестве

БАНГКОК, 12 июля. /ТАСС/. Правоохранительные органы Таиланда задержали двух подозреваемых в мошенничестве россиянок в провинции Чонбури. Об этом в пятницу сообщила газета The Nation.

Одна из задержанных - Наталья Никифорова, ей удавалось скрываться в течение трех лет после выдачи ордера на арест. В полиции пояснили, что она вела в королевстве бизнес, запрещенный для иностранцев, в частности связанный с недвижимостью в Паттайе, и не платила налоги с прибыли. Отмечается, что женщина покинула страну и вернулась с новым паспортом на другое имя, но биометрическая система определила ее как разыскиваемую по ордеру на арест.

Кроме того, правоохранители задержали россиянку Ксению Подосян, разыскиваемую за мошенничество на 6,5 млн батов ($210,6 тыс.). Она сбежала из России в Таиланд в 2013 году и была задержана по запросу российского посольства в королевстве.

Стражи порядка отметили, что Подосян проработала четыре года в экспортной фирме в Чонбури, а затем занялась своим бизнесом. В полиции подчеркнули, что ее виза аннулирована и она будет депортирована в Россию.