Береговая охрана США конфисковала 7 тонн кокаина у западного побережья Южной Америки

ТАСС, 12 июля. Береговая охрана США конфисковала 7 тонн кокаина стоимостью $232 млн в Тихом океане у побережья Южной Америки. Видеозапись операции, которая была проведена 18 июня, опубликована в четверг в Twitter этой службы.

На кадрах видно, как катер с сотрудниками Береговой охраны приблизился к судну, внешне напоминающему небольшую подводную лодку. Затем один из них запрыгнул на эту полусубмарину и попытался открыть люк, несколько раз ударил по нему кулаком. Спустя несколько секунд люк открыли изнутри, и показался наркокурьер с поднятыми руками. Он и четверо его подельников были задержаны.

Как указывают эксперты, эффективные действия сотрудников Береговой охраны США вынуждают наркодельцов прибегать ко все более сложным и дорогостоящим методам контрабандной доставки кокаина морским путем на американскую территорию. К примеру, преступники стали использовать специально сконструированные суда, корпус которых практически весь скрывается под водой, что затрудняет их обнаружение с патрульных кораблей и самолетов. Такие полусубмарины, способные перевозить до 10 тонн наркотиков, неоднократно были замечены у берегов Южной Америки и Северной Калифорнии.

Часто, чтобы избежать встреч с американскими патрульными кораблями, наркоторговцы, стартуя в Колумбии на быстроходных катерах, удаляются от берега на 2 тыс. км. Огибая Галапагосские острова в Тихом океане, они сбрасывают свой груз у побережья Мексики. Оттуда кокаин уже переправляется в США. По данным американских правоохранительных органов, 90% кокаина, оказывающегося в стране, было произведено в Колумбии.

В распространенном в четверг пресс-релизе Береговой охраны отмечается, что только с мая по июль 2019 года в водах Тихого океана было перехвачено и конфисковано 17 тонн кокаина и более 400 кг марихуаны на общую сумму $569 млн.