Замглавы ПФР Иванов арестован по делу о получении взятки в размере 4,4 млн рублей

МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Басманный суд Москвы в пятницу заключил под стражу заместителя руководителя Пенсионного фонда России (ПФР) Алексея Иванова, признавшего вину в получении взятки в 4,4 млн рублей, передает корреспондент ТАСС.

"Удовлетворить ходатайство следствия об избрании Иванову меры пресечения в виде содержания под стражей", - огласила постановление судья Наталия Дударь, отклонив тем самым ходатайство прокурора и защиты о заключении подозреваемого под домашний арест.

Иванов будет содержаться под стражей до 9 сентября.

Судья Дударь пришла к выводу, что, несмотря на признание вины и написание явки с повинной, находясь на свободе, Иванов сможет скрыться или оказать давление на свидетелей. В постановлении суд также сослался на необходимость дать следствию возможность беспрепятственно собрать все доказательства. Защита Иванова может обжаловать постановление суда в течение трех суток.

Как ранее сообщил следователь, Иванов дал признательные показания и изобличил других лиц, совершивших преступления.

Подозревемый заявил в пятницу в Басманном суде Москвы, что искренне раскаивается в получении взятки, передает корреспондент ТАСС.

"Я всю жизнь служил стране, принимал участие в создании ГАС "Выборы" и системы выдачи заграничных паспортов нового поколения. Я искренне раскаиваюсь в том, что сделал", - сказал он.

Иванов рассказал суду, что является военным моряком по образованию, капитаном первого ранга. Он просил о заключении под домашний арест, ссылаясь на тяжелое состояние здоровья своих родителей и жены, а также свое раскаяние.

Басманный суд в пятницу также рассмотрит ходатайство об аресте второго фигуранта дела, директора департамента по работе с госструктурами ООО "Техносерв менеджмент" Алексея Копейкина.

Иванов подал в отставку с занимаемой должности, признав вину в получении взятки, сообщил ТАСС в четверг ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Иван Мельников. В пресс-службе ПФР тогда же сообщили ТАСС, что не владеют сведениями о том, что замглавы организации подал в отставку.

В новость были внесены изменения (14:22 мск) - добавлены подробности.