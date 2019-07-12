Аппарат полпреда в УрФО окажет содействие расследованию дела о госизмене его помощника

ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 июля. /ТАСС/. Полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе Николай Цуканов заявил на совещании с депутатами Госдумы, что был шокирован обвинением своего помощника Александра Воробьева в госизмене, однако его аппарат окажет содействие расследованию преступления.

"Как и все, был шокирован, не обладаем информацией о тяжести содеянного, будем судить по итогам судебного разбирательства, аппарат полпредства окажет все необходимое содействие", - сказал Цуканов.