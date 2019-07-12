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Аппарат полпреда в УрФО окажет содействие расследованию дела о госизмене его помощника

Николай Цуканов сказал, что был шокирован обвинением в адрес Александра Воробьева
Полпред президента РФ в УрФО Николай Цуканов Донат Сорокин/ТАСС
Описание
Полпред президента РФ в УрФО Николай Цуканов
© Донат Сорокин/ТАСС

ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 июля. /ТАСС/. Полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе Николай Цуканов заявил на совещании с депутатами Госдумы, что был шокирован обвинением своего помощника Александра Воробьева в госизмене, однако его аппарат окажет содействие расследованию преступления.

"Как и все, был шокирован, не обладаем информацией о тяжести содеянного, будем судить по итогам судебного разбирательства, аппарат полпредства окажет все необходимое содействие", - сказал Цуканов.

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Полпред уточнил, что не обладает достаточной и достоверной информацией о деле. "Свою задачу вижу в обеспечении эффективной реализации политики правового государства на территории Уральского федерального округа, в том числе и в рамках реализации национальных проектов. <...> Оставим это все на действия правоохранительных органов и решение суда", - добавил Цуканов.

По сообщению центра общественных связей (ЦОС) ФСБ России, 4 июля 2019 года Александр Воробьев, представившийся помощникам полпреда президента в УрФО, был задержан в рамках уголовного дела, возбужденного по ст. 275 УК РФ (Государственная измена). Суд арестовал Воробьева на два месяца. Заключенный под стражу занимал должность помощника полпреда с июля 2018 года. 

В новость были внесены изменения (13:48 мск) - расширены цитаты Цуканова

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Цуканов, Николай НиколаевичРоссияСвердловская область
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