Аппарат полпреда в УрФО окажет содействие расследованию дела о госизмене его помощника

ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 июля. /ТАСС/. Полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе Николай Цуканов заявил на совещании с депутатами Госдумы, что был шокирован обвинением своего помощника Александра Воробьева в госизмене, однако его аппарат окажет содействие расследованию преступления.
"Как и все, был шокирован, не обладаем информацией о тяжести содеянного, будем судить по итогам судебного разбирательства, аппарат полпредства окажет все необходимое содействие", - сказал Цуканов.
Полпред уточнил, что не обладает достаточной и достоверной информацией о деле. "Свою задачу вижу в обеспечении эффективной реализации политики правового государства на территории Уральского федерального округа, в том числе и в рамках реализации национальных проектов. <...> Оставим это все на действия правоохранительных органов и решение суда", - добавил Цуканов.
По сообщению центра общественных связей (ЦОС) ФСБ России, 4 июля 2019 года Александр Воробьев, представившийся помощникам полпреда президента в УрФО, был задержан в рамках уголовного дела, возбужденного по ст. 275 УК РФ (Государственная измена). Суд арестовал Воробьева на два месяца. Заключенный под стражу занимал должность помощника полпреда с июля 2018 года.
В новость были внесены изменения (13:48 мск) - расширены цитаты Цуканова