В Подмосковье два сотрудника больницы похитили лекарства для онкобольных на 2,5 млн рублей

МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Заведующий отделением паллиативной медпомощи и медсестра Воскресенской первой районной больницы, а также бывший фармацевт обвиняются в хищении лекарств для онкобольных в Подмосковье. Об этом ТАСС сообщила представитель Главного следственного управления СК по Московской области Ольга Врадий.

"По данным следствия, с лета 2017 по декабрь 2018 года обвиняемые похитили со склада аптечного пункта ГБУ МО "Мособлмедсервис" дорогостоящие лекарственные средства на общую сумму свыше 2,5 млн рублей с целью последующей реализации на черном рынке. Похищенные лекарственные средства предназначались для бесплатной выдачи лицам, страдающим онкологическими заболеваниями, в том числе пенсионерам и ветеранам Великой Отечественной войны", - сообщила Врадий.

По ее словам, обвинение в мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) предъявлено завотделением паллиативной медицинской помощи, медсестре кабинета статистики Воскресенской первой районной больницы и бывшему фармацевту ГБУ МО "Мособлмедсервис". Двое фигурантов признали вину в полном объеме, организатор - частично. Обвиняемые находятся под подпиской о невыезде и надлежащем поведении, они отстранены от занимаемых должностей. Их имущество арестовано.

"Планируется назначение бухгалтерской экспертизы. Проводится комплекс следственных действий, направленный на установление лиц, своевременно не получивших положенные им лекарственные средства, которые в свою очередь были похищены медицинскими работниками", - сообщила представитель ГСУ.