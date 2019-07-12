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Сильное задымление произошло в здании литературного архива в Москве

Сотрудники учреждения эвакуированы
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© ТАСС

МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Сильное задымление произошло на четвертом этаже здания Российского государственного архива литературы и искусства в Москве. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах.

"Задымление произошло на четвертом этаже этого здания. Пожарные прибыли, ищут очаг задымления. Сотрудники учреждения эвакуированы", - сказал собеседник агентства.

По его словам, сейчас создан штаб пожаротушения. В пресс-службе главка столичного МЧС ТАСС подтвердили факт прибытия сотрудников к зданию госархива литературы на Выборгской улице. Предположительно, очаг возгорания находится в вентиляционной шахте.

В новость были внесены изменения (13:55 мск) — добавлены подробности по тексту. 

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