Полиция Албании задержала россиянина за причастность к ИГ

ТАСС, 12 июля. Сотрудники правоохранительных органов Албании в пятницу задержали россиянина, признанного виновным в причастности к террористической организации "Исламское государство" (ИГ, запрещена в России). Как говорится в заявлении полиции республики, опубликованном в пятницу на ее сайте, он должен быть экстрадирован в Россию.

"Антитеррористическое управление государственной полиции после нескольких месяцев работы и координированных действий с разведывательными и другими службами обнаружило, опознало и арестовало для экстрадиции в Россию гражданина Р. М. 34 лет, который родился и проживает в г. Норильске", - говорится в сообщении полиции. Данное лицо, как отмечается в документе, незаконно проникло на территорию Албании после того, как в 2015 году Надтеречный районный суд Чеченской Республики выдал ордер на его арест. Впоследствии он был объявлен в международный розыск.

"В июне 2013 года этот гражданин уехал из России в Сирию, где он присоединился к незаконной террористической организации, так называемому Исламскому государству и был активным участником борьбы против правительственных сил в Сирии", - указывается в сообщении.

Первые материалы по данному делу переданы на рассмотрение суда первой инстанции в Тиране.