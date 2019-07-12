Трамп ввел режим чрезвычайной ситуации в Луизиане из-за шторма "Барри"

ТАСС, 12 июля. Президент США Дональд Трамп в четверг вечером объявил режим чрезвычайной ситуации в штате Луизиана в связи с приближающимся тропическим штормом "Барри". Соответствующее заявление было опубликовано пресс-пулом Белого дома.

"Президент Дональд Трамп объявил о наличии чрезвычайной ситуации в штате Луизиана и распорядился оказать помощь на федеральном уровне, чтобы поддержать усилия штата и местных властей в чрезвычайных условиях, вызванных тропическим штормом "Барри", - говорится в заявлении.

Как отмечает агентство Reuters, введение режима ЧС президентом позволяет задействовать федеральные ресурсы и финансирование для борьбы со стихией и ее последствиями.

Тропический шторм "Барри" сформировался в четверг в Мексиканском заливе недалеко от побережья штатов Луизиана и Миссисипи. Губернатор Луизианы Джон Бел Эдвардс ввел режим ЧС в среду на всей территории штата. В ряде прибрежных округов объявлена эвакуация. Ожидается, что в ночь на субботу "Барри" может достигнуть берегов Луизианы и усилится до уровня урагана.

Сезон ураганов обычно продолжается в Атлантике полгода - с 1 июня по 30 ноября. Атмосферное явление классифицируется как тропический шторм и получает собственное имя, если скорость ветра в его пределах достигает около 17,5 м/с. При скорости ветра 33 м/с и более шторм становится ураганом.