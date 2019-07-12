Убийцы бывшего топ-менеджера "Еврознака" в Петербурге получили от 3 до 20 лет колонии

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 12 июля. /ТАСС/. Санкт-Петербургский городской суд огласил приговор троим фигурантам дела об убийстве бывшего топ-менеджера компании "Еврознак", ранее коллегия присяжных признала их виновными. Как сообщается в пятницу в Telegram-канале объединенной пресс-службы судов Петербурга, подсудимых Андрея Яниса, Александра Васильева и Юрия Дударева приговорили к реальному заключению на сроки от трех до двадцати лет колонии.

"Приговор постановлен на основании обвинительного вердикта присяжных заседателей, признавших фигурантов виновными. Суд назначил наказание Янису в виде лишения свободы сроком на 20 лет в исправительной колонии строгого режима, Васильеву - 12 лет в исправительной колонии строгого режима, Дудареву - три года в исправительной колонии общего режима", - говорится в сообщении. Васильев полностью признал вину, остальные два фигуранта - нет.

Фигурантами уголовного дела об убийстве бывшего топ-менеджера "Еврознака" Максима Фролова стали сотрудники Колпинского металлообрабатывающего завода под Петербургом: 34-летний Александр Васильев, занимавшийся боксом, 48-летний Андрей Янис и 41-летний Юрий Дударев, ранее судимый за незаконный оборот наркотиков. По делу об убийстве Фролова все трое были задержаны в ноябре 2017 года.

По данным следствия, 56-летний Карэн Арутюнянц, управляющий ООО "Еврознак АГ Санкт-Петербург", испытывал к Фролову неприязненные отношения в связи с переходом второго на работу в Москву в конкурирующую коммерческую структуру. Арутюнянц решил совершить его убийство и в мае 2016 года обратился к своему знакомому Ашоту Бабаляну, бывшему полковнику полиции, работавшему в должности начальника тыла Санкт-Петербургского управления МВД России на транспорте, с просьбой установить время прибытия потерпевшего на поезде из Москвы в Санкт-Петербург. Получив необходимую информацию, Арутюнянц сообщил ее Янису, которого привлек для совершения убийства за денежное вознаграждение. Янис же для совершения преступления привлек Васильева и Дударева.

В декабре того же года Янис привез Васильева и Дударева к одному из домов на Товарищеском проспекте, по месту жительства потерпевшего, после чего Васильев, дождавшись Фролова, несколько раз ударил его гантелью, испугался внезапно появившихся свидетелей и, похитив ноутбук потерпевшего, скрылся. В мае 2017 года злоумышленники повторили попытку. Янис снова привез Васильева к тому же дому и тот напал на бывшего топ-менеджера фирмы с арматурой и ножом. Через несколько часов госпитализированный Фролов скончался в больнице.

Компания "Еврознак АГ Санкт-Петербург" была создана в 1995 году как совместное российско-немецкое предприятие по производству дорожных знаков, позже фирма стала поставлять рекламное оборудование. Управляющий компанией Арутюнянц был объявлен в розыск, заочно ему избрали меру пресечения в виде заключения под стражу. В отношении Бабаляна, который признал вину и заключил досудебное соглашение о сотрудничестве, приговор был вынесен ранее.