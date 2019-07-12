Житель Ленинградской области волочил по улице привязанную к мопеду собаку

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 12 июля. /ТАСС/. Сотрудники полиции задержали жителя поселка Янино в Ленинградской области после сообщения о жестоком обращении с животными - очевидец рассказал полицейским, что мужчина привязал собаку к мопеду и волочил ее по улице, в результате чего животное получило травмы, сообщили журналистам в пятницу управлении МВД по Санкт-Петербургу и области.

"В ходе первоначальной проверки сотрудниками полиции был задержан 36-летний гражданин. В настоящее время пострадавшая собака находится на лечении в ветеринарной клинике", - говорится в распространенном ведомством сообщении.

В полиции отметили, что инцидент произошел в четверг вечером на улице Ясная в поселке Янино, собака в результате этого повредила лапы.

Сотрудники полиции проводят проверку всех обстоятельств случившегося. "Решается вопрос о привлечении к уголовной ответственности указанного гражданина", - отметили в полиции.