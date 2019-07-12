Движение перекрыто на участке Выборгской улицы в Москве из-за возгорания в здании РГАЛИ

МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Движение транспорта перекрыто на участке Выборгской улицы в Москве из-за возгорания в помещении Российского государственного архива литературы и искусства (РГАЛИ) в Москве. Об этом сообщается в акаунте столичного Центра организации дорожного движения в Twitter.

"Из-за возгорания в доме 3 на Выборгской улице перекрыто движение от Ленинградского шоссе до ул. Адмирала Макарова. На месте работают оперативные службы", - говорится в сообщении.

Ранее в ГУ МЧС России сообщили о пожаре в помещении Российского государственного архива литературы и искусства в Москве. По данным главка, очаг пожара обнаружен между четвертым и пятым этажами. Информация о пострадавших не поступала.