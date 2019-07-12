CBS: землетрясение магнитудой 4,6 произошло в штате Вашингтон

ТАСС, 12 июля. Жители нескольких городов штата Вашингтон ощутили в ночь на пятницу два землетрясения магнитудой 4,6 и 3,5 соответственно. Об этом в пятницу сообщил телеканал CBS.

По его данным, звуки землетрясения были слышны в городах Сиэтл, Арлингтон и Бремертон. Информация о пострадавших и возможных разрушениях на данный момент не поступала.

По данным Геологической службы США, землетрясение магнитудой 4,6 произошло в 3 км к северо-западу от города Монро (население около 18 тыс. жителей). Очаг залегал на глубине 22 км. Позднее было зафиксирован афтершок магнитудой 3,5.

В начале июля в Калифорнии были зарегистрированы два землетрясения магнитудой 6,9 и 6,4. В округах Керн и Сан-Бернардино был введен режим ЧС, Информация о жертвах не поступала, власти штата проводят оценку ущерба.