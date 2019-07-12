Суд продлил на два месяца домашний арест подростку, пришедшему в гимназию Казани с оружием

КАЗАНЬ, 12 июля. /ТАСС/. Ново-Савиновский районный суд города Казани продлил на два месяца меру пресечения в виде домашнего ареста 17-летнему подростку, пришедшему в мае в местную гимназию №7 с ножом и пневматическим пистолетом. Об этом в пятницу ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"Продлили на два месяца - до 13 сентября", - сказала собеседница агентства.

По данным МВД по Республике Татарстан, в 10:54 мск 13 мая на телефон 112 поступил звонок от матери ученицы десятого класса гимназии, которая сообщила, что одноклассник ее дочери, вооруженный пистолетом и ножом, якобы удерживает школьников в одном из кабинетов.

Старшеклассник зашел в кабинет русского языка в начале урока и сел за стол учителя, затем он достал пневматический пистолет и кухонный нож. Никаких требований он не выдвигал. Подросток был задержан. По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Республике Татарстан было возбуждено уголовное дело по ст. 127 УК РФ ("Незаконное лишение свободы").