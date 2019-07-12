В Волгоградской области вынесли приговор врачу, виновной в смерти пациента

ВОЛГОГРАД, 12 июля. /ТАСС/. Врач, по вине которой скончался пожилой пациент в Волгоградской области, приговорена к двум годам ограничения свободы. Об этом сообщили в пятницу журналистам в пресс-службе СУ СК России по Волгоградской области.

"Бывший заместитель главного врача по медчасти Даниловской центральной районной больницы признана виновной в "причинении смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей" пожилому пациенту. Приговором суда врачу назначено наказание в виде двух лет ограничения свободы, а также лишения права заниматься врачебной и иной медицинской деятельностью сроком на два года", - сказали в пресс-службе СК.

71-летний житель Волгоградской области был доставлен в больницу в августе 2017 года. Дежурившая в лечебном учреждении заместитель главврача поставила ему предварительный диагноз, госпитализировав больного в терапевтическое отделение больницы. За трое суток пребывания в лечебном учреждении пожилому человеку так и не была оказана необходимая медпомощь, он скончался от обострения хронического заболевания - язвы, уточнили в СК по Волгоградской области.

"Эти выводы следствия и суда основаны на заключении комиссионной судебно-медицинской экспертизы. Уголовное дело было возбуждено по ч. 2 ст. 109 УК РФ", - добавили в пресс-службе ведомства.